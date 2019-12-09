Пропаганда Кремля выдала фейк про выступление Зеленского на саммите: фото

Российский пропагандисты распостраняют фейк о том, что на встрече в "нормандском формате" в Париже у президента Украины Владимира Зеленского речь была написана на языке страны-агрессора.

Об этом сообщает канал Пул N3 в Telegram, который ведет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Речь Зеленского на саммите в Париже написана: а) от руки; б) на языке агрессора", - говорится в сообщении.

Эту же новость перепостил себе на страницу российский пропагандист Владимир Соловьев.

Фото текста в руках Зеленского опубликовало европейское фотоагенство EPA.

В сообществе "Черговий ООС" расшифровали текст с листов, он написан на украинском.

"Вами підтримувати угоду в межах про додаткові розведення до", - пишет на листе.

"Что значит кремлевская пропаганда! Даже когда каждый может увидеть, что там на самом деле - ну просто не могут не соврать!", - прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт предупредил, что президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже будет пытаться подыграть президенту Украины Владимиру Зеленскому и так создаст опасную иллюзию компромисса.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский стал героем конфуза во время встречи "нормандской четверки", когда пытался сесть на место президента России Владимира Путина.