Бойцы ВСУ показали, как уничтожат технику врага: мощные фото с Донбасса

В зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой области прошли учения с боевой стрельбой из зенитных установок ЗУ-23-2. Зенитчики маневрировали и уничтожали наземные и воздушные цели.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в соцсети Facebook.

Занятия проходили в районе отвода тяжелого вооружения, к ним были привлечены военнослужащие подразделений из состава ОТУ "Восток", свободные от дежурства на боевых позициях.

"По замыслу, личный состав совершает марш в определенный район и занимает огневые позиции. Для повышения маневренности зенитная установка ЗУ-23-2 установлена на базе укрепленного грузового автомобиля. В ходе боевых стрельб армейцы отрабатывают задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей. В частности, БПЛА и бронетехники условного противника", - уточнил заместитель командира воинской части, которая защищает подступы к населенным пунктам Марьинка и Красногоровка.

Сообщается, что в рамках тактико-специальных учений особое внимание командования воинской части обращало на инженерное оборудование огневой позиции, ее охрану и оборону, быструю смену позиции, а также строгое соблюдение мер безопасности при боевой стрельбе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе прошли учения танкистов совместно с артиллерийским резервом, во время которых поле боя укрыли дымовой завесой.