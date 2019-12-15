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Наступит "весна": синоптики обескуражили украинцев прогнозом на начало недели, карта

воскресенье, 15 декабря 2019, 16:09
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Фото: Facebook

В начале недели, с 16 по 18 декабря, в Украине ожидается абсолютно не зимняя погода, на западе Украины воздух прогреется до 15 градусов тепла.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в понедельник, 16 декабря, на всей территории Украины будет плюсовая температура, а теплее всего будет в Крыму, где ожидается до 14 градусов тепла, а также в западных областях Украины — Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областях, где столбики термометра зафиксируют от 13 до 15 градусов тепла.

В последующие два дня погода в Украине сильно не изменится, весенним теплом по прежнему будет баловать жителей западных областей. Холодней всего будет в Луганской и Донецкой областях, где воздух прогреется всего лишь до 8-9 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф", из-за необычайно теплой погоды в Украине в средине декабря на приусадебных участках на деревьях начали появляться почки, а на грядках - прорастать тюльпаны.

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