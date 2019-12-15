Пробиваются из-под земли тюльпаны: опубликованы яркие фото погодной аномалии в Украине

Из-за необычайно теплой погоды в Украине в средине декабря на приусадебных участках на деревьях начали появляться почки, а на грядках - прорастать тюльпаны.

Об этом неожиданном явлении сообщила на своей странице в Facebook народный депутат из фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко.

"За окном почти весна. Пробиваются тюльпаны, новые листья и почки на сирени и магнолии. Сегодня точно 15 декабря?" - подписала она опубликованные фотографии последствий погодной аномалии.

На фото видно как распускаются новые листья и начинают рост весенние цветы.

Как сообщал "Апостроф", в Украине в средине декабря продолжает держаться "плюсовая" температура воздуха и морозов на горизонте, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не предвидится.