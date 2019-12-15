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Под Днепром обнаружили странный сверток: что известно о его содержимом

воскресенье, 15 декабря 2019, 22:42
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В воскресенье, 15 декабря, в Металлургическом районе Кривого Рога местная жительница обнаружила в подъезде сверток, в котором находился младенец .

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 0564.ua.

В подъезде дома № 13 по ул.Васякина местная жительница обнаружила младенца. Новорожденная была укутана в женские вещи.

Криворожанка вызвала на место происшествия правоохранителей и медиков. Прибывшие фельдшеры забрали ребенка и отвезли в роддом.

Сейчас правоохранители разыскивают маму, которая оставила свою новорожденную дочь в подъезде.

Как сообщал "Апостроф", в России на борту самолета скончался годовалый ребенок.

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