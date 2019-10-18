​Хрипел и тяжело дышал: в России произошла трагедия с годовалым ребенком в самолете

В России на борту самолета скончался годовалый ребенок.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Трагедия произошла в самолете авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Пхукета (Таиланд) в столицу РФ Москву. Отмечают, что малышу стало плохо еще в воздухе, он начал хрипеть и тяжело дышать. Пилот принял решение сделать посадку в городе Казань (Россия).

Сразу после приземления на борт самолета вбежали врачи, но они уже ничем не смогли помочь. К сожалению, ребенок уже умер.

Как сообщал "Апостроф", младенец, который упал в ванну с кипятком в Одессе, скончался спустя 11 дней пребывания в реанимации.

Также в Одессе после прививки вакциной "Инфанрикс Гекса" умер шестимесячный ребенок.