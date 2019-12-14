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Без "минуса", но со снегом: какой будет погода на выходных

Осень не торопится уходить из Украины

Артур Гор суббота, 14 декабря 2019, 07:01
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Осень не торопится уходить из Украины Фото: pixabay.com

Первый месяц зимы практически подошел к своему экватору, а в Украине до сих пор держится "плюсовая" температура воздуха и морозов на горизонте, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не предвидится. Какой будет погода в ближайшие выходные, узнавал "Апостроф".

Согласно данным "Укргидрометцентра", в субботу, 14 декабря, практически по всей территории Украины ожидаются осадки. В северных регионах будет мокрый снег, а вот на востоке, юге и в центре пройдут дожди. Дожди ожидаются также на Закарпатье и Прикарпатье, на остальной же территории Западной Украины и в Крыму установится пасмурная и сухая погода.

Теплее всего в этот день будет в южных регионах: от 7 до 11 градусов тепла столбики термометров покажут днем и около 3-7 в ночное время суток.

В центре дневные температуры установятся на уровне от 4 до 6 градусов тепла, а ночью столбики термометров упадут до 2-4 градусов с отметкой "плюс".

На остальной территории Украины днем синоптики прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла, а в ночное время суток от 0 до 2 градусов с отметкой "плюс".

В воскресенье, 15 декабря, сухо будет только на территории Западной Украины. А вот на востоке, юге, севере и в центре ожидаются дожди.

От 7 до 10 градусов тепла днем (а в Крыму до +12) столбики термометров покажут на юге, а ночью опустятся до 4-6 градусов выше нуля.

14 декабря
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Немного прохладнее будет на востоке, севере, западе и в центре Украины: от 3 до 7 градусов выше нуля ожидается в дневное время суток и около 1-3 тепла (а в центре около 5 тепла) будет после захода солнца.

Начало новой рабочей недели не принесет кардинальных температурных изменений, а вот ситуация с осадками изменится. В понедельник, 16 декабря, сухая погода без осадков будет на всей территории страны.

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