Пытаются сделать "сговорчивей": в сети показали ужасы "знаменитого" СИЗО в Киеве, фото

В интернете обнародовали свежие фото Лукьяновского СИЗО в Киеве, "знаменитого" тем, что заключенных там удерживают в жутких условиях.

Снимки опубликовала на своей странице в Twitter журналистка Оксана Коваленко.

"На днях я была в Лукьяновском СИЗО. Условия для тех, кого держат под стражей, то есть тех, чья вина еще не доказана, гораздо хуже, чем для тех, кто уже осужден. Людей держат в камерах по 20-30 человек в ужасных условиях", - отметила она.

На первом фото камера тех, кто под стражей.

На втором тех, кто осужден.

Стоит добавить, что пользователи сети в комментариях к снимкам предположили, что таким образом находящихся под стражей хотят сделать "сговорчивей".

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