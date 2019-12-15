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Суд в Германии принял жесткое решение по Онищенко: первые подробности

воскресенье, 15 декабря 2019, 13:53
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По решению суда бывший народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко, который находится в СИЗО в Германии, будет содержаться под стражей еще два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

По его словам, немецкий суд избрал меру пресечения нардепу VIII созыва Александру Онищенко в рамках рассмотрения дела о его экстрадиции по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Его взяли под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

"Похоже рождественско-новогодние праздники Александр Онищенко проведет в немецкой тюрьме", - написал Мосийчук.

Напомним, что Онищенко задержали в немецком Аахене еще 29 ноября.

Как сообщал "Апостроф", раньше бывший нардеп и бизнесмен Александр Онищенко, который выехал за границу в 2016 году из-за криминального преследования, утверждал, что в декабре вернется в Украину.

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