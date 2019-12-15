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Тепло, но пасмурно: жителей Киева обрадовали "осенним" прогнозом, карта

воскресенье, 15 декабря 2019, 23:16
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Фото: Фото из открытых источников

В понедельник, 16 декабря, в Киеве будет пасмурная погода, но по-осеннему теплая.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, днем температура воздуха будет держаться в районе +9°C. Ночью столбики термометров снизится до +1°C. Осадков также не ожидается.

Отметим, что по данным народного календаря, в этот день почитается память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Днем Мировой Немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов.

Если в этот день снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мерзлую - легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики дали детальный прогноз по городам на Рождество.

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