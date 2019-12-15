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Ученые разгадали главную тайну зарождения новых планет: детали открытия

воскресенье, 15 декабря 2019, 09:55
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Ученые объяснили процесс появления планет в космических газопылевых облаках. Это удалось сделать благодаря эксперименту, в ходе которого поместили в специальную камеру крошечные шарики из стекла и базальта.

По данным западных изданий, микросферы астрономы использовали в качестве мелких космических частиц, которые находятся в облаке вокруг молодой звезды.

В ходе эксперимента камеру с шариками подбросили к вершине башни в Бременском университете, после чего следили за их поведением во время свободного падения. Во время испытаний в камере образовалась нулевая гравитация.

Ученые смогли доказать, что шарики все время трутся друг о друга, создавая электростатические заряды, из-за чего притягивают частицы друг к другу.

Напомним, что ученые и археологи впервые идентифицировали две необычные "шапки", изготовленные из воска, которые украшали головы скелетов возрастом 3300 лет.

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