В Киеве вандал устроил погром в храме во время служения: в сети негодуют

В Киеве вандал устроил погром в Михайловском соборе, жители столицы в шоке от такой наглости.

Об этом сообщает журналистка Анастасия Островская в Facebook.

"В Михайловском соборе зашёл чувак и разбил икону. Просто поднял и бросил на пол. Куда катится этот мир я не знаю, но испугалась я сильно", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

"Иконоборец", "Людей с психозами часто тянет к церквям", "Я такого еще не видел... И что, никто по морде не дал? А полицию вызывали?", "Очень просили бабульки не бить и его сразу вывели из собора. Когда я вышла, с ним разговаривал старенький священник и будто ждали полицию. На вопрос зачем он это сделал, он говорил "не знаю", но когда его выводили из собора, он сопротивлялся!", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в поселке Ворзель (Киевская область) вандалы осквернили памятник погибшим в ходе Революции Достоинства и воинам антитеррористической операции на Донбассе.