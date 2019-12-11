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Под Киевом вандалы осквернили памятник героям АТО: фото

среда, 11 декабря 2019, 09:33
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В поселке Ворзель (Киевская область) вандалы осквернили памятник погибшим в ходе Революции Достоинства и воинам антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщили на странице "Портал Ворзеля" в Facebook.

Как сказано в сообщении, просшествие случилось во вторник, 10 декабря, на территории памятного мемориала Небесной Сотне и героям АТО, обустроенного в 2016 году активистами Бучи, Ворзеля и Приирпенья.

Памятник был разрушен неизвестным и выброшен на свалку, где его и нашла полиция. Личность вандала также установлена.

Как сообщал "Апостроф", раньше в оккупированном Донецке открыли памятник певцу Иосифу Кобзону.

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