Под Киевом вандалы осквернили памятник героям АТО: фото

В поселке Ворзель (Киевская область) вандалы осквернили памятник погибшим в ходе Революции Достоинства и воинам антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщили на странице "Портал Ворзеля" в Facebook.

Как сказано в сообщении, просшествие случилось во вторник, 10 декабря, на территории памятного мемориала Небесной Сотне и героям АТО, обустроенного в 2016 году активистами Бучи, Ворзеля и Приирпенья.

Памятник был разрушен неизвестным и выброшен на свалку, где его и нашла полиция. Личность вандала также установлена.

Как сообщал "Апостроф", раньше в оккупированном Донецке открыли памятник певцу Иосифу Кобзону.