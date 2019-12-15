Всегда первые: в сети появилось видео о подвигах ВСУ на Донбассе

В сети показали свежее видео с воинами ВСУ, бойцами десантно-штурмовых войск, которые воюют на Донбассе.

Об этом сообщает "Вернись живым" в Facebook.

"Они всегда первые. Первыми стали на защиту страны и участвовали в тяжелых боях против российских оккупантов на Востоке. И сегодня, на шестом году войны, находятся в постоянной боевой готовности. Кто они - воины десантно-штурмовых войск", - говорится в сообщении .

На видео воины ДШВ рассказывают о своих успехах, они приехали из разных концов Украины на Донбасс, чтобы защищать Украину от вражеских нападений.

"Только в 16 году мне удалось подписать контракт, я не жалею. Прошло где-то может полгода, потом первый мой боевой выход, боевой пост. И сразу же первая стрельба началась. Я не растерялся, потому что рядом со мной были мои собратья, меня поддерживали. Мотивированный был вполне, было трудно, очень трудно, но благодаря моей мечты всей жизни - попасть в разведроту я туда попал, моя мечта осуществилась", - рассказал один из бойцов.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о новом успехе на Донбассе .

Также танкисты ВСУ показали на Донбассе, как будут уничтожать врага.

Кроме того, в сети опубликовали впечатляющее видео с разведчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.