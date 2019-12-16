Готовы к компромиссам: Пристайко сделал важное заявление об обмене пленными и разведении сил

По обмену удерживаемыми лицами пока происходит процесс согласования списков, а разведение сил на Донбассе поддержали лидеры стран "нормандского формата".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информационное агентство УНИАН.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, пока нет никаких гарантий, что российская сторона не будет манипулировать списками пленными.

"Сложный вопрос - согласование этих перечней, потому что есть, и я не раз говорил, несколько групп людей, которых мы обменяем. Если первый обмен, который состоялся гладко, это были просто те, кто находился в российских тюрьмах, и их обменяли на тех, кто находился на украинской территории, то тут немножко сложнее. Сейчас мы говорим о тех, кто находится на территории Крыма, и территории России и за пределами линии соприкосновения (на оккупированной части Донецкой и Луганской областей - ред.). Они условно разделены на три категории, но для нас это большая часть всех согласованных фамилий. Есть часть, которая остается за пределами этих списков, и есть та часть, о которой я уже упоминал, это большая часть - несколько сотен людей, пропавших без вести. То есть, их родные считают, что они все еще живы и их просто надо включить в эти списки...", - сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что пока миссия Красного Креста не прибудет в ту сторону, не проверит и не докажет, или эти люди живы или нет, до сих пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли, о ком еще не вспомнили, и кто-то еще должно быть забран и обменян.

Кого из пленных обменяют

Пристайко отметил, что правительство пытается учесть всех известных им в этих согласованных списках. Однако называть точные цифры он пока отказался.

"Кроме того, предстоящий обмен требует более гибкого подхода и будет неровное количество людей. Все зависит от того, каков предел возможного в переговорных командах", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина готова к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей.

"Предел наших компромиссов был продемонстрирован, как вы помните, с моряками. Мы должны были, согласно решению трибунала, фактически получить 24 человека, но мы не могли долго ждать, чтобы они находились за решеткой. Поэтому мы были вынуждены отдать за них 24 человека. Причем, по некоторым из этих людей были очень сомнительные решения с точки зрения их политического веса. Однако мы пошли на это. Гуманитарная составляющая взяла верх при рассмотрении решения", - напомнил чиновник.

Однако, по его словам, на этот раз такого большого количества людей, чтобы поменять друг на друга, у нас нет. Поэтому это еще более чувствителен обмен. И от каждого сказанного слова, в том числе в средствах массовой информации, будет зависеть судьба кого-то, кто может остаться за решеткой.

Пристайко отметил, что российская сторона и гуманитарная подгруппа на переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы и так называемая "власть" ЛДНР отрицают наличие украинцев в плену, о которых точно известно Украине. Такая ситуация более усложняет обмен.

Разведение сил на Донбассе

Лидеры стран "нормандского формата" поддержали продолжение процесса разведения сил на линии разграничения, и, в частности, трех дополнительных участках, что нужно сделать до конца марта 2020 года.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Однако мы готовим несколько альтернативных вариантов. Рассматриваться и согласовываться эти участки будут в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы. Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведения на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение. Это является приоритетом в этих трех или четырех, или по сколько там участков мы договоримся", - сказал Вадим Пристайко.

По его словам, согласование в рамках Трехсторонней контактной группы этих участков планируется максимально быстро. Украинскую сторону устроила бы дата следующего заседания - 18 декабря.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе готовятся объявить новое "рождественское" перемирие.