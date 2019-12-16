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"Миллионы" туристов уже спешат: в сети высмеяли "ажиотаж" на Крымском мосту, фото

понедельник, 16 декабря 2019, 03:10
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Фото: Twitter

Накануне рождественских и новогодних праздников на Керченском мосту, который соединяет оккупированный Крым с Россией, не наблюдается активного движения автотранспорта.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные блогером под ником RoksolanaToday&Крым25% в своем аккаунте в Twitter.

"Ну ... это же Николая скоро, Рождество! Прут на праздники к нам скрепою...” - иронически прокомментировал блогер отсутствие наплыва туристов на оккупированный Крымский полуостров.

Как ранее сообщал "Апостроф", Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем России, фактически обречен из-за карстовых полостей. Как подчеркнул эксперт, по геологическим условиям Керченский мост нельзя было строить, а люди, которые занимаются данным проектом, - не профессионалы.

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