Его не станет: появился тревожный прогноз по будущему Крымского моста

Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем России, фактически обречен из-за карстовых полостей.

Об этом заявил российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, сообщает "Радио Свобода".

"На самом деле причина (отсрочки грузового движения по мосту, - "Апостроф") другая: какое-то время назад пришло сообщение, что обвалился тоннель со стороны Керчи и погиб рабочий. Дело в том, что Керченский полуостров изобилует карстами - они формируются в карбонатных породах, которых много в Крыму", - отметил он.

По словам Медовара, по геологическим условиям Керченский мост нельзя было строить, а люди, которые занимаются данным проектом, - не профессионалы. Если уже сегодня там обваливаются тоннели, то дела очень плохи.

" У этого моста плохая история будет, рано или поздно его не станет, но главное, чтобы никто не погиб. Посмотрим, какие будут осадки, когда по мосту пройдет поезд в 6000 тонн. Я думаю, они ограничат количество вагонов и вес", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал "Апостроф", будущее путинского моста в Крым показали одним видео из России.