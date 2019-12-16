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На Волыни на депутата напали с арматурой: первые детали

понедельник, 16 декабря 2019, 22:48
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16 декабря в 13:00 в Нововолынске неизвестный избил депутата горсовета.

Пр этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

На мужчину напали на улице Кобзаря. Неизвестный избил его металлическим прутом.

На место происшествия выехала оперативная группа. Уголовное производство открыли по факту хулиганства с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Пострадавший сейчас находится в местной больнице на обследовании.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в селе Ветлы Любешевского района Волынской области изнасиловали и избили 22-летнюю девушку. В полицию сообщила мать девушки, которая рано утром 20 ноября пришли домой с телесными повреждениями.

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