Пропагандисты Путина показали "грандиозное" интервью Зеленского: опубликовано видео

Президент Украины Владимир Зеленский дал короткое интервью пропагандистам Кремля.

Видео опубликовали на канале "Россия 24".

В России анонсировали "первое полноценное развернутое интервью Зеленского российскому СМИ". Однако оно оказалось всего комментарием для журналистов РФ, которые очень его добивались. Президент Украины ограничился краткими фразами для российских журналистов.

У Зеленского спросили, как прошла встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Лично поговорили. Поднимали важные вопросы... Я считаю, что это правильное начало (встреча этого формата). У нас есть возможность добиться результата - конец войны в Украине", - отметил украинский гарант.

Также он добавил, что еще пройдет встреча через четыре месяца, потому что эти вопросы нельзя решить за один раз.

Отметим, что в России "раздули" из комментария грандиозное событие, назвав его интервью.

Как сообщал "Апостроф", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон прервал разговор президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках "нормандского" саммита в Париже, 9 декабря.