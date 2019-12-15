"Ворвался" Макрон: всплыла неожиданная деталь переговоров Зеленского с Путиным в Париже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон прервал разговор президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках "нормандского" саммита в Париже, 9 декабря.

Об этом он заявил в воскресенье, 15 декабря, в эфире программы "Большая игра".

"Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко. Затем их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в "нормандском формате", - отметил Песков.

По его словам, между Путиным и Зеленским есть разногласия относительно решения ряда вопросов.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - сказал он.

Отметим, что ранее росСМИ сообщали, что переговоры с глазу на глаз могли длиться "еще сколько угодно и вообще были в разгаре", однако из-за запланированного в Елисейском дворце ужина закончились.

К ним в переговорную вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: "Все, довольно! Время ужинать...".

О главных тезисах заявлений Зеленского по итогам переговоров, читайте в материале "Апострофа": Федерализации не будет: что заявил Зеленский по итогам переговоров в Париже.