RU  UA  EN

воскресенье, 15 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 декабря

13:05
Законопроект №2543 обеспечит развитие украинской энергетики в долгосрочной перспективе - депутат
08:43
Какую субсидию в среднем получают украинцы: названы точные цифры

13 декабря

20:50
Остановит инвестиции: экс-губернатор Херсона рассказал, чем грозит провал законопроекта о "зеленом" тарифе
20:25
В "Нафтогазе" назвали цену на газ в новом году
16:59
В Кабмине раскрыли планы по продаже "ПриватБанка"
09:20
Доллар опустился до 4-летнего минимума: курс валют от НБУ

12 декабря

18:38
Герус не реагирует на получение сверхприбылей владельцами АЗС - эксперт
16:13
Кредиты в Украине станут дешевле: что нужно знать о громком решение НБУ
15:23
Под прицелом не только "ПриватБанк": МВФ выдвинул жесткий ультиматум Украине
10:50
Мчится к отметке в 23 грн: что происходит с курсом доллара в обменниках Киева
08:19
Гривна укрепляется: курс валют в Украине на 12 декабря
07:23
Кабмин готовит серьезный удар по Коломойскому: всплыли резонансные детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Ворвался" Макрон: всплыла неожиданная деталь переговоров Зеленского с Путиным в Париже

воскресенье, 15 декабря 2019, 17:10
переглянути новину українською

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон прервал разговор президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках "нормандского" саммита в Париже, 9 декабря.

Об этом он заявил в воскресенье, 15 декабря, в эфире программы "Большая игра".

"Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко. Затем их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в "нормандском формате", - отметил Песков.

По его словам, между Путиным и Зеленским есть разногласия относительно решения ряда вопросов.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - сказал он.

Отметим, что ранее росСМИ сообщали, что переговоры с глазу на глаз могли длиться "еще сколько угодно и вообще были в разгаре", однако из-за запланированного в Елисейском дворце ужина закончились.

К ним в переговорную вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: "Все, довольно! Время ужинать...".

О главных тезисах заявлений Зеленского по итогам переговоров, читайте в материале "Апострофа": Федерализации не будет: что заявил Зеленский по итогам переговоров в Париже.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: