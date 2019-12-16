В Украину идет "жара" до +13: синоптики поразили свежим прогнозом, карта

В понедельник, 16 декабря, в Украине будет не по-зимнему тепло - температура воздуха днем в некоторых областях достигнет отметки в +13 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Теплее всего будет на западе и юге страны, там ожидается в среднем +2+4 градуса ночью, +11+13 днем. Холоднее - на севере, востоке и в центре - 0+2 ночью, +6+8 градусов днем.

Осадков на территории страны не ожидается.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Новый год в Украине прогнозируется снежная погода с небольшими морозами. По его словам, под Новый год ночная температура будет -5-4 градусов, землю полностью покроет снег.