Верховный суд принял важное решение по переименованию УПЦ

Верховный суд запретил переименовывать Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на решение суда, опуликованное в Едином реестре.

Верховный суд согласился с решением Шестого апелляционного административного суда, который не позволил Минкульту переименовывать УПЦ МП.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозные организации к решению этого спора по существу", - говорится в документе.

Напомним, что Закон о переименовании религиозных организаций был принят 20 декабря 2018 года. А 22 марта 2019 года УПЦ МП подала в суд на Минкульт через постановление о переименовании.

Ранее "Апостроф "сообщал о том, что 14 декабря Митрополит Епифаний заявил о ликвидации Киевского патриархата.