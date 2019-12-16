Зачастили: в Украину пытался попасть очередной российский пропагандист

Корреспондента российского пропагандистского телеканала НТН Алексея Чеботарева не пустили в Украину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украин скую правду».

Журналист прибыл в аэропорт "Жуляны" из столицы Беларуси.

"Когда у него спросили цель поездки, он сообщил, что является журналистом этого телеканала, и следует в Украину, чтобы освещать события, которые здесь происходят. В то же время он не смог представить никаких документов, которые бы определяли, что именно он планирует освещать . В ближайшее время он улететь обратным рейсом ", - сказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, что это уже третий российский журналист, которому не позволили пересечь украинскую государственную границу.

Как ранее сообщал "Апостроф" 13 декабря съемочную группу российского пропагандистского канала НТВ в Украину не пустили пограничники.