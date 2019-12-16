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Занимался очень громким делом: что известно о новом главе НАПК

понедельник, 16 декабря 2019, 11:58
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Прокурор Александр Новиков стал новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщает Transparency International.

Во время заседания комиссии по отбору кандидатов на финальном заседании Ольга Кобылинская сообщила, что Новиков "объективно был самым сильным кандидатом на всех этапах отбора".

"Надеемся, он перезагрузит деятельность НАПК", – отметила Кобылинская.

Фото: Transparecy International

Сейчас он работает прокурором в Департаменте надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Одно из его наиболее громких дел в суде - о возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания (ЗНО). В деле фигурируют дети политиков и чиновников, которые якобы могли поступить в ВУЗы по сфальсифицированным результатам экзаменов.

В 2015 году Новиков был претендентом на должность главы первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить его одним из трех заместителей нынешнего главы САП Назара Холодницкого.

Александр Новиков проработал в органах прокуратуры Сумской области около 8 лет – с 2004 по 2012 год.

2004-2007 – следственный помощник прокурора города Сумы.

2007-2012 – прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве дознания и досудебного следствия. Прокурор отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Сумской области.

2012-2014 прокурор отдела защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ.

Впоследствии Новиков переехал в Киев, с 2014 года продолжил работу в одном из отделов ГПУ. Не является членом ни одной политической партии.

Согласно информации в декларации за 2018 год избранного кандидата, Новиков работает в Генеральной прокуратуре Украины, размер его заработной платы составляет 562 481 грн. Кроме того, он имеет на счету 110 тысяч гривен.

Напомним, что Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало отчет относительно финансирования членов партии "Слуга народа" на выборах в парламент, было выявлено, что отдельные депутаты использовали документы жителей малых населенных пунктов, чтобы оформить фирму-однодневку и пополнять счета от чужого имени.

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