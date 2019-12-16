"Защищают" Донбасс: нардеп разозлил сеть громким заявлением о боевиках ЛДНР, видео

Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский обратил внимание на слова нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов, о том, что якобы "ДНР/ЛНР" защищают Донбасс от преступного режима Зеленского".

Об этом Казанский написал в Twitter.

Казанский отметил, что нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин баллотировался в Раду, находясь в международном розыске. Кузьмин заявил в эфире 112 канала, что "ДНР" и "ЛНР" на самом деле защищают Донбасс от преступного режима Зеленского, и что создание этих группировок в 2014 было необходимой самообороной.

"Нужно определить причину возникновения конфликта на Донбассе и этой войны, устранить эту причину — и война сама собой сойдет на нет. Если мы скажем, что создание "ДНР/ЛНР", это реакция на антиконституционный захват власти в Киеве, и это попытка защититься от распространения влияния заговорщиков на всю территорию Украины, то в таком случае "ДНР и ЛНР" являются образованиями, которые призваны защитить население от противоправных действий. В таком случае это можно назвать необходимой обороной и крайней необходимостью. Если нынешняя украинская власть является продолжением власти Порошенко тогда Донецк и Луганск к этой нынешней украинской власти Зеленского будет относиться точно так же, как и к власти Порошенко. И точно так же они будут защищать себя от власти Зеленского", - заявил Кузьмин.

Пользователи сети возмущены таким заявление нардепа.

"Лишить гражданства и пинками гнать в ОРДЛО", "Кузьмина вместе с Медведчуком - за решетку, достаточно с этими коллаборационистами заигрывать", "Что там ГБР и Аваков? Уже выехали к нему с обысками", "Самое ужасное, что ОПЗЖ с такой идеологией вообще в Раде, а не в тюрьме ... в этих уродов проголосовало 13,05% дебилов, которые не знаю какого х * я вообще имеют гражданство Украины", - пишут в комментариях.

Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, который баллотировался в Раду, находясь в международном розыске, заявил в эфире 112 канала, что ДНР и ЛНР на самом деле защищают Донбасс от преступного режима Зеленского, и что создание этих группировок в 2014 было необходимой самообороной. pic.twitter.com/2THjpe36VI — Денис Казанський (@den_kazansky) December 16, 2019

Ранее "Апостоф" сообщал о том, что народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), председателем которой является Виктор Медведчук, зарегистрировали в Раде законопроект о внесении изменений в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Эти изменения вводят в украинском правовом поле так называемую "формулу Штайнмайера", лишая Украину любой возможности влиять на процесс политического урегулирования на территории ОРДЛО.