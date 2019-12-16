RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 декабря

16:55
Пытаются запугать: адвокат фигурантки дела Шеремета сделал резонансное заявление
16:49
Самый популярный видеоблогер решил уйти с YouTube, оставив 102 млн фанатов
16:39
В Киеве вспыхнул мощный пожар в новостройке: опубликовано видео
16:05
"Защищают" Донбасс: нардеп разозлил сеть громким заявлением о боевиках ЛДНР, видео
15:33
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения: фото
15:25
"Охотится" за детьми у школ: в оккупированном Крыму появился опасный маньяк, фото
14:10
Искали 10 дней: под Киевом молодой парень погиб страшной смертью в лесу, фото
13:57
На росТВ внезапно показали пленных украинцев: боевики дали громкое обещание, фото
13:30
Обыски у шоумена Мухарского: в МВД назвали неожиданную причину
13:19
Звезда сериала "Друзья" признала схожесть с трансгендером Кейтлин Дженнер: фото
13:03
Украина обошла Финляндию в престижном рейтинге стран: интересные данные
12:57
Америка дала добро: названо имя нового посла Украины в США
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Защищают" Донбасс: нардеп разозлил сеть громким заявлением о боевиках ЛДНР, видео

понедельник, 16 декабря 2019, 16:05
переглянути новину українською

Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский обратил внимание на слова нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов, о том, что якобы "ДНР/ЛНР" защищают Донбасс от преступного режима Зеленского".

Об этом Казанский написал в Twitter.

Казанский отметил, что нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин баллотировался в Раду, находясь в международном розыске. Кузьмин заявил в эфире 112 канала, что "ДНР" и "ЛНР" на самом деле защищают Донбасс от преступного режима Зеленского, и что создание этих группировок в 2014 было необходимой самообороной.

"Нужно определить причину возникновения конфликта на Донбассе и этой войны, устранить эту причину — и война сама собой сойдет на нет. Если мы скажем, что создание "ДНР/ЛНР", это реакция на антиконституционный захват власти в Киеве, и это попытка защититься от распространения влияния заговорщиков на всю территорию Украины, то в таком случае "ДНР и ЛНР" являются образованиями, которые призваны защитить население от противоправных действий. В таком случае это можно назвать необходимой обороной и крайней необходимостью. Если нынешняя украинская власть является продолжением власти Порошенко тогда Донецк и Луганск к этой нынешней украинской власти Зеленского будет относиться точно так же, как и к власти Порошенко. И точно так же они будут защищать себя от власти Зеленского", - заявил Кузьмин.

Пользователи сети возмущены таким заявление нардепа.

"Лишить гражданства и пинками гнать в ОРДЛО", "Кузьмина вместе с Медведчуком - за решетку, достаточно с этими коллаборационистами заигрывать", "Что там ГБР и Аваков? Уже выехали к нему с обысками", "Самое ужасное, что ОПЗЖ с такой идеологией вообще в Раде, а не в тюрьме ... в этих уродов проголосовало 13,05% дебилов, которые не знаю какого х * я вообще имеют гражданство Украины", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостоф" сообщал о том, что народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), председателем которой является Виктор Медведчук, зарегистрировали в Раде законопроект о внесении изменений в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Эти изменения вводят в украинском правовом поле так называемую "формулу Штайнмайера", лишая Украину любой возможности влиять на процесс политического урегулирования на территории ОРДЛО.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленский объявляет войну ворам в законе: почему грузинский метод не сработает

Боится "нацистов": что оккупанты Донбасса думают о "нормандских" договорен­ностях Зеленского

"Распятые мальчики" никуда не денутся: в чем опасность визитов российских журналистов в Украину

Эта зима поломалась: синоптики дали мрачный прогноз на ближайшие дни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: