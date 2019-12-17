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Избили до потери сознания: опубликовано видео жертвы кровавых стычек с полицией возле Рады

вторник, 17 декабря 2019, 16:37
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В сети появилось видео с потерпевшим, которого избили полицейские во время протестов против распродажи земли, которые продолжаются в Киеве возле Верховной Рады.

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"По словам очевидцев, полицейские вывели его из Мариинского парка и избили возле гостиницы "Киев". Медики, прибывшие под Раду, пытались привести мужчину в чувство и в конце забрали его в карете скорой", - сказано в подписи к видео.


Как сообщал "Апостроф", во вторник, 17 декабря, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось множество протестующих: митинги обернулись жестким противостоянием с полицией.

Начались столкновения, которые привели к задержанию нескольких участников акции. Одного из протестующих в куртке организации "Национальные дружины" на носилках забрала машина скорой помощи. По некоторым данным, он был без сознания.

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Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

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