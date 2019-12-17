Новые условия вступления в ВУЗы в 2020 году: что нужно знать абитуриентам

В 2020 году порог для поступления в вузы на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

В следующем году на бакалавра впервые будут принимать сертификаты ВНО 4-х лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019-го и 2020-го по всем предметам.

Регистрация электронных кабинетов и загрузки в них документов начинаться 1 июля, а прием заявлений и документов - 13 июля.

Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации (можно подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018 и 2019, или же все одного года).

Расширены возможности для поступающих с особыми образовательными потребностями.

В следующем году заведение должно будет обеспечить таким абитуриентам условия для прохождения экзаменов.

В 2019 впервые бюджетное место в учреждениях МОН и МОЗ на медицинские специальности шло по поступающим с лучшими баллами.

В следующем году широкий конкурс планируют провести также с Государственной фискальной службой и Министерством культуры, молодежи и спорта.

В прошлом году творческие зачеты и творческие конкурсы обязательно происходили перед подачей документов в вузы.

Так удалось избежать любой возможности манипулировать результатами творческих конкурсов, подгоняя их под результаты ВНО. Поэтому эта практика продолжится и в 2020 году.

МОН перенесет вступительные экзамены для определенных категорий поступающих (участники АТО, поступающие с заболеваниями, которые являются препятствием для прохождения ВНО т.п.) до начала подачи заявлений.

Поступающим на бакалавриат на основе младшего специалиста нужно будет обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе.

Кроме того, для обучения по специальности "Экономика" и специальностям отраслей знаний "Управление и администрирование" и "Публичное управление и администрирование" дополнительно нужно будет подавать сертификат ВНО по математике (математике или истории Украины для вступления на контракт).

Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования.

Важно, что для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.

В 2020 планируют расширить перечень специальностей, на которые нужно будет сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку по технологии ВНО на магистратуру.

Так, в 2018 году таких специальностей было 18, в 2019 - 32, в 2020 году составления ЕВИ предусмотрено для более 80 специальностей. На специальности "Право" и "Международное право" кроме этого поступающие будут сдавать единое вступительное испытание (ЕФВВ) с Права и Общих учебных юридических компетенций.

Регистрация на ЕВИ и ЕФВВ продлится с 6 мая до 18:00 3 июня. Единый экзамен состоится 1 июля, а единственное вступительное испытание - 2 июля.

Прием заявлений и документов для таких поступающих начнется 5 июля и продлится до 22 июля. Для всех остальных поступающих в магистратуру сроки подачи документов, сдачи экзаменов и других вступительных процедур определяются правилами приема вузов.

Подача электронных заявлений теперь будет доступна не только для поступающих на базе 11-ти классов, но и для поступающих в магистратуру после бакалавриата.

Кроме того, возможность подачи документов через е-кабинеты будет у поступающих, имеющих право на льготы.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что новый глава Назка Александр Новиков занимался делом о возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания (ВНО). В деле фигурируют дети политиков и чиновников, которые якобы могли поступить в вузы по сфальсифицированным результатам экзаменов.