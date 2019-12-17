Обокрали ВСУ на миллионы: в Киеве топ-чиновников уличили в наглой "схеме", фото

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вторник, 17 декабря 2019, 14:04
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Руководители столичного госпредприятия, работающего в сфере оборонной промышленности, совершили закупку устаревших и поддельных комплектующих для ремонта военных самолетов на сумму 15 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в соцсети Facebook.

"Чиновники приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую”, - сказано в сообщении.

Во время следственных действий в служебных помещениях госучреждения были обнаружены контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной технике на сумму более 15 млн гривен.

"Использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций", - подчеркнули в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Как ранее сообщал "Апостроф", 5 ноября, в Киеве был задержан бывший заместитель гендиректора ОАО "Завод "Маяк" во время получения взятки.

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