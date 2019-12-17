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Отец Зеленского разразился оскорблениями в адрес противников президента

вторник, 17 декабря 2019, 17:56
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Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Семенович заявил, что противники действующего главы государства выступают против него за деньги и вместо дестабилизации ситуации в стране должны отправиться на фронт.

Об этом он заявил в ходе интервью изданию "Страна".

Также он несколько раз оскорбил противников политики своего сына.

"Выходят и бе-бе-бе… Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО. Пусть эта мразь, которая выступает, идет в АТО. Молодежь вот эта возле Офиса президента, купленная. Идите воевать, гады, а не там стреляйте. А вы говорите: "Демократия, развод". Идите, защищайте страну, а вы воняете", – заявил отец президента.

Александр Семенович также высказался об актуальных политических событиях и работе своего сына на парижской встрече в Нормандском формате. Также он оскорбил президента РФ Владимира Путина.

"Если говорить о "нормандском формате", то, что мог мальчишка, то и сделал. Осуждать его невозможно… А тот сидит, зверюга, который не любит и своих людей, и детей... Зачем война? Можно же прекратить по всей территории огонь, а потом решать по границам. Так эта ж сволочь не дала", - заметил он.

Следует отметить, что через некоторое время текст оригинального интервью был изменен и ряд оскорблений в адрес противников Зеленского удалены, аналогично и со словами в адрес российского президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее отец президента Зеленского назвал разочарованных в политике главы государства украинцев "биомассой".

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