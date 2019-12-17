Отец Зеленского грубо высказался про украинцев и получил жесткий ответ

Отец президента Украины Владимира Зеленского, Александр, жестко высказался об украинцах, назвав их "биомассой".

Его он озвучил в интервью изданию "Страна".

"Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства. Что-то делается, вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле - людям, не себе! И с этой землей - МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает", - заявил он, отвечая на вопрос о разочаровании украинцев в президентстве Зеленского.

По словам отца президента, данные обещания во время предвыборной кампании, Зеленский не может выполнить, потому что, как минимум, не знает, где взять 4 тысячи долларов для зарплат учителям. К тому же, по его мнению, рейтинг Владимира Зеленского упал из-за того, что его критикуют на каналах, принадлежащих украинскому олигарху Виктору Медведчуку.

"Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет! Он сказал! А где взять эти 4 тысячи долларов?! … У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло. Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять. А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Как ему взять эти деньги, с чего? Он сказал: да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню", - сказал он, имея ввиду под словом "фигня" президентство сына.

Также Зеленский-старший уверен, что нардепа от "ЕС" Софию Федину и волонтера Марусю Зверобой, которые жестко высказались в адрес президента Украины Владимира Зеленского, нужно судить.

"Конечно, чтобы не повадно было. У людей же сознание меняется из-за каналов вот этих всех. Тупых людей много и умных тоже много. В Москве защищал диссертацию, у меня там друзья остались, а сейчас они не разговаривают со мной. Недаром говорят, что журналисты - какая-то власть. Многих журналистов покупают, а многие остаются честными", - добавил он.

Волонтер Маруся Зверобой не стала молчать и тут же отпарировала в ответ, вспомнив события на Майдане.

Как сообщал "Апостроф", ранее неизвестный угрожал взорвать дом, в котором живут родители Зеленского.