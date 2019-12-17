RU  UA  EN

вторник, 17 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

17:30
Громкое убийство в Берлине: опубликованы фото и биография путинского шпиона, высланного из Германии
17:21
У меня есть все и даже больше: актриса "Крепостной" подвела итоги в честь 30-летия
16:11
Леся Никитюк сделала фото в постели: теперь фаны разыскивают автора снимка
15:41
​Идея для подарка: IQOS снизил цену к Новому году
13:48
Культовый фильм по роману Стивена Кинга переснимут 36 лет спустя
12:56
Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в университете
12:19
Скандал с Netflix: 1,8 млн человек подписали петицию с требованием удалить комедию об Иисусе
11:37
Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца ради самозащиты
10:52
Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы
10:31
В России депутата из партии Путина заподозрили в жутком убийстве: фото
10:07
YUNA-2020: объявлены номинанты престижной музыкальной премии
07:05
В США мощные снегопады парализовали движение на дорогах: впечатляющее видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Отец Зеленского грубо высказался про украинцев и получил жесткий ответ

вторник, 17 декабря 2019, 17:01
переглянути новину українською

Отец президента Украины Владимира Зеленского, Александр, жестко высказался об украинцах, назвав их "биомассой".

Его он озвучил в интервью изданию "Страна".

"Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства. Что-то делается, вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле - людям, не себе! И с этой землей - МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает", - заявил он, отвечая на вопрос о разочаровании украинцев в президентстве Зеленского.

По словам отца президента, данные обещания во время предвыборной кампании, Зеленский не может выполнить, потому что, как минимум, не знает, где взять 4 тысячи долларов для зарплат учителям. К тому же, по его мнению, рейтинг Владимира Зеленского упал из-за того, что его критикуют на каналах, принадлежащих украинскому олигарху Виктору Медведчуку.

"Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет! Он сказал! А где взять эти 4 тысячи долларов?! … У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло. Он хотел еще, чтобы войны не было, и экономику поднять. А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Как ему взять эти деньги, с чего? Он сказал: да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он, может, выразил свое желание. Он в любой момент бросит эту фигню", - сказал он, имея ввиду под словом "фигня" президентство сына.

Также Зеленский-старший уверен, что нардепа от "ЕС" Софию Федину и волонтера Марусю Зверобой, которые жестко высказались в адрес президента Украины Владимира Зеленского, нужно судить.

"Конечно, чтобы не повадно было. У людей же сознание меняется из-за каналов вот этих всех. Тупых людей много и умных тоже много. В Москве защищал диссертацию, у меня там друзья остались, а сейчас они не разговаривают со мной. Недаром говорят, что журналисты - какая-то власть. Многих журналистов покупают, а многие остаются честными", - добавил он.

Волонтер Маруся Зверобой не стала молчать и тут же отпарировала в ответ, вспомнив события на Майдане.

Как сообщал "Апостроф", ранее неизвестный угрожал взорвать дом, в котором живут родители Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Укусы "москитов": какой флот Украина готовит для обороны своих берегов

Российские "журналисты" несут вражду и ненависть, их нельзя пускать в Украину - Рефат Чубаров

Зеленский победит Коломойского и других олигархов только в одном случае - немецкий эксперт

Сакральные жертвы: что не так с главной версией убийства Павла Шеремета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: