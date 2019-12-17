Повторили номер с пианино: "Квартал 95" дерзко потроллил Трампа, видео

На концерте студии "Квартал 95" 15 декабря был показан номер, в котором президента США Дональда Трампа изобразили играющим на рояле без штанов.

Соответствующее видео было опубликовано на фан-странице Владимира Зеленского в Instagram.

В номере Трамп якобы звонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить того с Новым годом. Глава Соединенных Штатов признается коллеге, что после их последней встречи дела у него идут "не очень" и просит одолжить полиграф для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте.

После этого Трамп, чтобы доказать что "он на одной волне" с Зеленским, снимает штаны и начинает играть на рояле рождественскую мелодию "Jingle Bells". Напомним, похожий номер был в репертуаре самого Зеленского, когда тот выступал в составе "Квартала".

В сети многие остались недовольны шуткой и считают, что президент США может увидеть номер и не понять юмора.

Как ранее сообщал "Апостроф", артисты студии "Квартал 95" во время записи новогоднего выпуска спели новую песню, посвященную бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой.