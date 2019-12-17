Ученые разгадали тайну загадочных статуй на острове Пасхи: фото

Ученые детально изучили две загадочные статуи ("моаи"), которые находятся на острове Пасхи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку.

По их словам, местное население верило, что такие статуи сохраняли плодородие земель.

Загадку появления таких моаи удалось разгадать международной группе археологов из США, Новой Зеландии и Чили.

В ходе исследования специалисты установили, что почвы в Рано-Рараку, вероятно, являлись самыми плодородными на острове. В отчете ученых говорится, что в сочетании с источником пресной воды работы в каменоломне могли повысить качество почвы и улучшить производство продуктов питания, так как грунт в карьере богат глиной.

По мнению археологов, каменные статуи "охраняли" священную природу карьера, а также они способствовали производству сельскохозяйственной пищи. Также отмечается, что моаи не предназначены для транспортировки.

Напомним, что в Эфиопии археологи нашли древнюю христианскую базилику, которая датируется 4 столетием нашей эры.