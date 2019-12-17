В Африке обнаружили руины древнего храма: интересные подробности и фото

В Эфиопии археологи нашли древнюю христианскую базилику, которая датируется 4 столетием нашей эры.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Fox News.

Церковь была найдена в старинном городе Бета-Самата. Она была построена во времена, когда христианство стало официальной религией империи Аксумитов.

"Ранние базилики в Эфиопии были ключевыми местами христианского поклонения, а местность в Бета-Самат является одной из первых в Аксумитскому царстве. Ее построили после того, как царь Эзана принял христианство в середине четвертого века нашей эры", - говорится в сообщении.

В базилике и вокруг нее было обнаружено множество светских и религиозных артефактов. В том числе были найдены кресты, печати и статуэтки животных. Также археологи обратили внимание на золотой перстень, который указывает на римское влияние.

"Империя Аксума была одной из самых влиятельных древних цивилизаций в мире, но она остается одной из наименее известных и изученных", – заявил Майкл Харроуер, доцент кафедры археологии из университета Джона Хопкинса.

"Раскопки Бета-Самат помогают заполнить важные пробелы в нашем понимании древней доаксумитской и аксумитской цивилизаций", – добавил он.

Город Бета-Самат был построен примерно в 750 году до нашей эры, жители покинули его через 1000 лет, около 650 года после рождения Иисуса Христа.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Омане археологи обнаружили гробницу железного века с древним уникальным египетским амулетом.