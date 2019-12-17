RU  UA  EN

вторник, 17 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

03:15
В Африке обнаружили руины древнего храма: интересные подробности и фото
02:05
Ученые назвали неожиданную причину смертоносной жары по всей Земле
01:15
В Мексике появится первый в мире поселок, напечатанный на 3D-принтере: видео

16 декабря

20:08
Ешь с лопаты круглый год: новые российские тарелки вызвали фурор в сети
19:47
Убивали врагов Лукашенко: белорусский экс-спецназовец дал шокирующие показания
19:00
Старый добрый фотошоп: как на самом деле выглядят пышнотелые Instagram-звезды
18:37
Оля Полякова устроила шабаш в супермаркете в новом клипе "Ночная жрица"
17:36
Рэперша Alyona Alyona анонсировала новый клип смелым фото в купальнике
16:49
Самый популярный видеоблогер решил уйти с YouTube, оставив 102 млн фанатов
15:59
Появилась меткая карикатура на новый поворот в Brexit
15:33
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения: фото
13:19
Звезда сериала "Друзья" признала схожесть с трансгендером Кейтлин Дженнер: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Африке обнаружили руины древнего храма: интересные подробности и фото

вторник, 17 декабря 2019, 03:15
переглянути новину українською

В Эфиопии археологи нашли древнюю христианскую базилику, которая датируется 4 столетием нашей эры.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Fox News.

Церковь была найдена в старинном городе Бета-Самата. Она была построена во времена, когда христианство стало официальной религией империи Аксумитов.

"Ранние базилики в Эфиопии были ключевыми местами христианского поклонения, а местность в Бета-Самат является одной из первых в Аксумитскому царстве. Ее построили после того, как царь Эзана принял христианство в середине четвертого века нашей эры", - говорится в сообщении.

В базилике и вокруг нее было обнаружено множество светских и религиозных артефактов. В том числе были найдены кресты, печати и статуэтки животных. Также археологи обратили внимание на золотой перстень, который указывает на римское влияние.

"Империя Аксума была одной из самых влиятельных древних цивилизаций в мире, но она остается одной из наименее известных и изученных", – заявил Майкл Харроуер, доцент кафедры археологии из университета Джона Хопкинса.

"Раскопки Бета-Самат помогают заполнить важные пробелы в нашем понимании древней доаксумитской и аксумитской цивилизаций", – добавил он.

Город Бета-Самат был построен примерно в 750 году до нашей эры, жители покинули его через 1000 лет, около 650 года после рождения Иисуса Христа.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Омане археологи обнаружили гробницу железного века с древним уникальным египетским амулетом.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между Востоком и Западом: как "майдан" в Гонконге столкнул США и Китай

Семейный скандал: как Турция разругалась с НАТО и при чем тут Украина

Протест умер - да здравствует протест: взорвет ли Иран Ближний Восток

Волна Майданов: к чему приведут протесты в Латинской Америке и причем тут Украина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: