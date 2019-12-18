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Луценко отметил день рождения в элитном ресторане Киева: фото и фамилии "прокурорских" гостей

среда, 18 декабря 2019, 18:28
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отпраздновал свое 55-летие в дорогом столичном ресторане Vino e Cucina, а поздравить его пришли экс-подчиненные, бывший резидент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информацию "Схемы: коррупция в деталях" на странице в Facebook.

Ресторан специализируется на блюдах итальянской кухни. В день празднования специально для Юрия Луценка его закрыли на вход для обычных посетителей. Хотя, как правило, администрация не идет. Ресторан принадлежит Михаилу Бейлин, которого подозревают в причастности к коррупционной схемы в "Укрзализныце", в результате каких чего государство не досчиталась 20 миллионов гривен.

Поздравить Юрия Луценка прибыли экс-президент Украины Петр Порошенко, мэр столицы Виталий Кличко, бизнесмен Игорь Суркис, бывший начальник Управления госохраны Валерий Гелетей, прокурор Роман Говда, бывший руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления за соблюдением законов при исполнении судебных решений в уголовных производствах ГПУ Вячеслав Свирець, е кснардеп от «Блока Петра Порошенко» и политтехнолог Порошенко Игорь Гринев.

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Ранее "Апостроф" сообщал о том, что депутаты от партии "Слуга народа» не будут тратить на новогодний корпоратив миллион гривен от спонсоров, а заплатят за вечеринку сами.

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