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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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14:48
Без шансов: в Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем
14:46
Депутаты не проголосовали за законопроект, лоббируемый Коломойским
14:41
Опубликовано яркое видео морских учений украинских военных
14:34
В Европе выпустили новые банкноты: как они выглядят
14:31
​Появилось видео и манифест школьника, напавшего на школу в России
14:30
400 тонн оборудования: появились впечатляющие подробности концерта KISS в Украине
14:17
НАБУ содействует в поставках в Украину сырья по завышенным ценам из России - адвокат
14:00
Не по годам мудрая: дочь Галкина и Пугачевой восхитила фанатов ответом на взрослый вопрос
13:57
Лизнул потертое седло: знаменитого Д'Артаньяна высмеяли за прогиб под Путина
13:53
Сумасшедшая сумма: названы премиальные за победу "Арсенала" в Лиге Европы
13:47
​Под Житомиром родители зверски убили малолетнюю дочь: подробности трагедии
13:43
Суд вынес жесткий приговор экс-бойцу АТО за убийство водителя BlaBlaCar
13:36
​В декларациях нардепов нашли ложь на 8,5 млрд гривен
13:33
Новая серия "Чернобыля" от HBO: когда и где смотреть
13:27
Новые подробности угона мотоцикла у брата известного нардепа: фото
13:23
В Косово начались массовые аресты сербов: задержан гражданин России
13:21
​Известный дипломат предрек Украине печальную судьбу с ЕС
13:17
Названа дата первого съезда партии Кернеса-Труханова
12:56
​В жилой высотке Киева произошло огненное ЧП: видео
12:55
В России школьник устроил кровавое ЧП: фото
12:33
Легендарный итальянский клуб остался без главного тренера
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