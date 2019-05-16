Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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28 маяВсе новости
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Перезагрузка власти в Европе: что делать Украине
Сейчас Украине стоит сконцентрировать все внимание на том, чтобы как можно больше привлечь европейские институты к действиям, меньше внимания уделяя словам и обещаниям.
Сорвут ли депутаты досрочные выборы: варианты развития событий
Судьба досрочных выборов в Раду во многом зависит от скорости принятия решения Конституционным судом.
Тень от Кремля: почему в Европарламент прошли "друзья Путина"
На выборах в Европарламент победили партии, имеющие тесные связи с Кремлем.
Жара до +32 и грозы: какой будет погода в последнюю неделю весны
Дожди и грозы продолжают заливать территорию Украины на фоне летних температур.
Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР
Пропагандисты ОРДЛО не прекращают тиражировать фейки об Украине, даже после "ударного труда" во время президентских выборов не отдохнули. Теперь боевики "уверяют", что бойцы ВСУ обстреливают мирное население Донбасса прямо с детской площадки.
У Путина не все хорошо, но на новую войну в Украине он не пойдет - Сэмюэл Чарап
Американский политолог Сэмюэл Чарап считает, что Путин не решится на новую войну в Украине из-за очень больших рисков, а Владимира Зеленского ждут тяжелые переговоры с российским президентом.
Шахтер - Мариуполь - 4-0 Хроника матча, видео голов
В 31-м туре чемпионата Украины встречались "Шахтер" и "Мариуполь". "Апостроф" провел онлайн-трансляцию этого интереснейшего матча.
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Анатолий АмелинПорошенко делает все, чтобы поставить Зеленского в наихудшие условия - Анатолий Амелин
Илья ПономаревКлюч к переменам в России лежит в Украине - Илья Пономарев об украинском гражданстве и отношениях с Россией
В финальном матче Лиги чемпионов встретятся "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль". "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию этого интереснейшего противостояния между английскими клубами.
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Зеркальные санкции Украины в отношении России - как укус комара в спину слона. Они могут только подпортить жизнь президенту Зеленскому и спровоцировать новую газовую войну с РФ, а самой российской экономике ущерба не нанесут.