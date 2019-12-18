Немного зимней сказки: сеть впечатлило яркое фото украинских Карпат

Туман превратил заснеженную вершину горы Поп Иван Черногорский в Карпатах в сказочный объект, напоминающий кадр из популярного сериала "Игра престолов".

Снимок с одной из самых высоких вершин украинских Карпат опубликован на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 9:20 18.12.2019 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха +1 °С, ветер юго-западный 13 м/с, облачно, ограниченная видимость до 80 м", - говорится в подписи к фото, на котором вершину действительно сложно рассмотреть из-за нависшего тумана. На фото видно, что вершина горы полностью укрыта туманом.

Как сообщал Апостроф, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.