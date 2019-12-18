Под Черниговом футбольные фаны устроили погром в электричке: фото

Футбольные хулиганы разгромили вагон пригородного поезда № 6929, следовавшего по маршруту Нежин – Киев, сорвав 35 сидений.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", опубликовав снимки погрома в электричке.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря. Футбольные болельщики, которые были пассажирами электрички, останавливали поезд стоп-краном, поджигали петарды и файеры.

"Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции", - сказано в сообщении.

По предварительным оценкам "Укрзализныце" нанесен ущерб в размере около 40 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло черниговскую "Десну" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина.