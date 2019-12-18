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Украина провела высокоточные ракетные испытания на большое расстояние: впечатляющие фото и видео

среда, 18 декабря 2019, 19:45
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18 декабря в Одесской области успешно прошла очередные испытания высокоточная реактивная система "Ольха-М" - она поразила цель на расстоянии 110 километров.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Defense Express.

"Успешно завершен этап испытаний системы "Ольха-М", который предшествует финальным государственным испытаниям. Расстояние до цели составляло более 110 км, а отклонение составило считанные метры. Таким образом,"Ольха-М" доказала все заданные характеристики, как по дальности, так и по точности поражения целей, которые выдвигались заказчиком. Сейчас "ЛУЧ" готовится к проведению государственных испытаний, по результатам которых ожидается принятие "Ольхи-М" на вооружение украинской армии. Разработка и изготовление высокоточной системы залпового огня осуществляется силами исклюсительно отечественных предприятий оборонной промышленности ", - сказал Генеральный директор - Генеральный конструктор ГККБ" ЛУЧ "Олег Коростелев.

"Ольха-М" - это модернизированная версия реактивной системы "Ольха". Если последняя была способна поражать цели на расстоянии всего 70 километров, то "Ольха-М" работает с целями на расстоянии 100-120 километров. Если такую РС установить в Бахмуте, то ракеты будут способны уничтожить целые в Донецке, Старобельске, Горловке, Енакиевом, Хрустальном, Алчевске, Луганске и на большинстве территорий, которые сейчас оккупированы российскими военными и их наемниками.


Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и снабжение "Ольхи-М" для реактивных систем залпового огня.

Как сообщал "Апостроф" ранее, российские журналисты не смогли пройти мимо недавнего сообщения о том, что в Украине испытали сверхзвуковую ракету "Молния", которая является новым поколением противокорабельных ракет.



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