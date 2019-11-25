Пришлось рубить лед: сеть растрогало спасение лебедей под Киевом, фото

25 ноября в Киевской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины спасли 15 лебедей.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в области.

По словам спасателей, птицы уже примерзли ко льду. Чтобы им помочь, было прорублено около 200 метров льда.

Ведомство не сообщило место проведения спасательной операции. В то же время, Facebook-группа "Гостомель справжній" содержит информацию о том, что события происходили в поселке Гостмель Киевской области.

Действия спасателей вызвали волну положительных оценок в социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсонской области в Национальном природном парке Джарылгачский задержали браконьеров с краснокнижными крабами на сумму почти 90 миллионов гривен.