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В России многодетный отец насиловал дочь и разгуливал в мундире Николая II: фото и видео

среда, 18 декабря 2019, 00:13
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В деревне Химози Гатчинского района Ленобласти задержан 46-летний отец многодетного семейства Андрей Бовт, который не первый год подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 47channel.

Внутри жилища полицейские и следователь СК увидели повсюду иконы, площадку для боевой подготовки – шведские стенки и веревки-лианы. В доме также был оборудован тир. Предположительно, они использовались для физподготовки детей, которые не ходили в общеобразовательную школу, не стояли на учете в медучреждении и посещали только церковь раз в неделю. Набожная семья установила на участке также большой деревянный крест, яму под которым будут раскапывать криминалисты.

Также, в доме обнаружены окровавленные матрасы – чья эта кровь в настоящее время устанавливается.

Сам Андрей Бовт с силовиками разговаривать отказался, сообщив, что он – полковник ГРУ. Отказался он говорить и с сотрудниками регионального Управления ФСБ.

Андрей Бовт

Один из священнослужителей Павловского собора в Гатчине рассказал Daily Storm, что Бовт уже несколько лет назад производил впечатление психопата. По словам священника, мужчина, наряжавшийся на литургию в мундир Николая II, доводил людей в храме "почти до сердечного приступа". Протоиерей также поразился безволию жены Бовта, продолжавшей рожать детей от неадекватного супруга.

"Лет пять-шесть назад приходил к нам один человек, над которым мы немного подтрунивали: говорили, мол, вот Николай II стоит. У него было что-то с головой, попросту говоря, шизофрения. Бедная его жена. Вот он стоял, наряжался в парадный костюм якобы Николая II, рядом детишки стояли. Он представлял, что у них словно была царская семья с женой-императрицей", - сообщил собеседник Daily Storm.

Дети подозреваемого, как предположил священнослужитель, не учились. Больше всего священника поразило поведение жены Бовта:

"Неужели она тоже такая же, рожала-рожала-рожала, и сидели они голодные-холодные. Дети были синие, видно было, что у них недоедание. Он [Бовт] ведь безумец, он не должен быть среди людей", - считает вященнослужителей Павловского собора в Гатчине.

Протоиерей также поделился личным опытом общения с Бовтом.

"Он был в нашей воскресной школе, мне приходилось с ним общаться как духовнику: он учителей доводил до исступления. Общение с ним доводило их [учителей] чуть ли не до сердечного приступа. Я раз пытался его вразумить, закончилось [общение с Бовтом] чуть ли не гипертоническим кризом [для протоиерея]. Это душевнобольной человек, его надо было отправлять в сумасшедший дом, а семьей должно было заниматься государство, специальные органы. Потом он тихо исчез из нашего храма. Это было где-то пять-шесть лет назад", - добавил собеседник.

Андрей Бовт родился в семье ученого-химика. Его мать работала в Ленинградском Ордена Трудового Красного Знамени Технологическом институте. Автор нескольких изобретений. Они патентовались с 1978 по 1991 годы.

В середине 90-х химик на пенсии увлеклась православием. Втянулся и сын. Его идейность приобрела причудливые формы. Андрей стал сожительствовать со своей родственницей. В 1997-м взял свою нынешнюю фамилию (при рождении у него была другая) и ушел в подполье.

По предварительной информации, жена задержанного Светлана приходится ему двоюродной сестрой. Троих из детей зовут Иоанн, Петр и Павел. Свою фамилию никто из них не может назвать.

Фото: жена задержанного в юности

Родственницу-жену близкие потеряли из виду:

"После замужества [Андрей] приобщил ее к какой-то религии и запретил общение с родственниками", – писали они в ориентировке на розыск, размещенной в профильной группе соцсетей. – На связь не выходит с 2000 года. Мать мужа не дает никакой информации".

Детей подозреваемого рожали на дому. Как говорят – в ванне, роды принимал сам Бовт. Медицинскими услугами семья не пользовалась. Свидетельства о рождении оформлялись в ЗАГСе Красногвардейского района.

По российскому законодательству заявление родителей может быть подано в ЗАГС или МФЦ в течение месяца после рождения ребенка. К нему прилагаются справка из роддома и удостоверения личности родителей (или одного).

В Красногвардейском и Гатчинском районах семья Бовта на госучетах не состоит. Чиновники про детей не знали.

Напомним, что в четверг вечером, 5 декабря, 40-летний мужчина изнасиловал девочку-подростка, педофила задержала полиция.

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