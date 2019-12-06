Заманил домой и изнасиловал: в Кривом Роге задержали 40-летнего педофила

В четверг вечером, 5 декабря, 40-летний мужчина изнасиловал девочку-подростка, педофила задержала полиция.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Первый городской".

Инцидент произошел в Терновском районе в поселке Мировское. Преступник заманил к себе домой 12-летнюю школьницу. Там он изнасиловал ее, в том числе орально.

Ребенку после случившегося удалось добраться домой. Есть информация, что о том, что произошло узнали родственники по следам крови, оставшимся на белье. Правоохранителей вызвала мама девочки. Подростка увезли в больницу для осмотра.

Полицейские оперативно установили и задержали злоумышленника в Кривом Роге. Как стало известно, у него есть также трое детей.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали мужчину, который, познакомившись с 10-летней девочкой в интернете, встретился с ней и изнасиловал в заброшенном здании.