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В Украине из-за аномального тепла начали цвести деревья: фото

среда, 18 декабря 2019, 13:38
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Фото: Пикабу

Во Львове жители заметили цветущие деревья в середине декабря.

Об этом сообщает пользователь Евгения Поликарпова в социальной сети Facebook.

"17 декабря. Львов ... Калина ароматная полностью расцвела. Магнолия имеет почки 2 см Орешник пустила "серьги". Яблоки словно свежие висят на дереве. Весенний процесс пошел. Пчел ждут не лучшие времена", - написала она и опубликовала фотографии.

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Отметим, что такая аномальная погода нетипична для зимы. Столбики термометров показывают температуру, которая чаще наблюдается уже весной. К тому же синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни пуховики можно прятать в шкафы.

Как ранее сообщал "Апостроф", середина первого месяца зимы выдалась достаточно теплой - с каждым днем температура воздуха растет, а снежных дней на горизонте пока не просматривается.

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