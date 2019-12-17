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Весна посреди зимы: как долго продлится теплая погода

В ближайшие дни пуховики можно прятать в шкафы

Артур Гор вторник, 17 декабря 2019, 07:02
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В ближайшие дни пуховики можно прятать в шкафы Фото: pixabay.com

Середина первого месяца зимы выдалась достаточно теплой - с каждым днем температура воздуха растет, а снежных дней на горизонте пока не просматривается. Какой будет погода в ближайшие дни, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 17 декабря, на всей территории Украины ожидается сухая, но облачная погода.

Теплее всего будет на западе. Днем столбики термометров покажут от 11 до 15 градусов тепла, а ночью от 3 до 5 градусов с отметкой "плюс".

Немного прохладнее будет на юге: от 8 до 13 тепла в дневное время суток и +3-6 после захода солнца.

На остальной территории страны дневные температуры установятся в пределах от 5 до 9 градусов тепла, а ночные упадут в диапазоне от 0 до +3 градусов.

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В среду, 18 декабря, сухая погода продолжит радовать украинцев по всей территории страны. Кроме того, потеплеет на юге, востоке, севере и в центре Украины.

Так, в южных регионах днем столбики термометров покажут от 12 до 14 градусов тепла, а ночью от 4 до 7 с отметкой "плюс".

В центре и на севере днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла, а на востоке +7-10. Ночью же в этих регионах столбики термометров покажут +3-5. На западе температурная картина останется без изменений.

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В четверг, 19 декабря, на День святого Николая на западе и в центре днем будет от 9 до 11 градусов тепла, а ночью +3-5.

На юге в дневное время суток синоптики прогнозируют от +12 до +14 градусов, а после захода солнца столбики термометров опустятся до +4-7.

В северных областях днем температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет от 5 до 7 градусов тепла, а ночью от 2 до 4 с отметкой "плюс".

На востоке ожидается от +7 до +10 градусов в дневное время суток и +2-5 ночью.

Осадков в четверг синоптики не прогнозируют.

В последний день рабочей недели, пятницу, 20 декабря, в Украине похолодает. В центре и на востоке днем будет +4-7, а ночью ожидается от 0 до 3 тепла.

На западе днем столбики термометров покажут от 6 до 10 тепла, а ночью от 1 до 3 тепла.

В северных регионах будет от 2 до 5 градусов тепла днем, а вот ночью будет легкий "минус": около 1 градуса.

Весеннее тепло сохранится на юге: от 7 до 11 градусов с отметкой "плюс" здесь будет днем и +3-6 в ночное время суток. Осадков синоптики также не прогнозируют.

В субботу, 21 декабря, температурная картина кардинально не изменится. Кратковременные дожди пройдут в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. На остальной территории будет сухо, но облачно.

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