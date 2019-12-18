Во Львове зажгли главную новогоднюю елку: опубликованы фото и видео

В среду, 18 декабря, во Львове торжественно открыли главную новогоднюю елку города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовой.

"Зажгли нашу красавицу. Как вам? Интересно увидеть, как в ваших городах. Делитесь фото", – призвал в комментарии к фото мэр Львова.

Как сообщается, в этом году в городе установили голубую ель, для украшения которой практически не использовали игрушки. Акцент был сделан на освещении.

Львов получил елку бесплатно – ее срезали на территории завода "Кинескоп", где собираются обустроить общественное пространство.

Как ранее сообщал "Апостроф", в центре Киева на Софийской площади 5 декабря установили главную елку страны. Ее высота составляет 30 метров.