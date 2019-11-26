В Киеве готовятся к установке 30-метровой елки: фото с Софийской площади

Сегодня, 26 ноября, в центре Киева, на Софийской площади, начали готовиться к установлению новогодней елки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Вечерний Киев".

Она будет 30-метровая, собранная из веток сосны и пихты из Винницкой и Житомирской областей.

Запланированный вес елки с отделкой - 100 тонн. Елка будет украшена 4 км гирлянд и 1000 игрушками в виде конфет.

Напомним, что елку торжественно зажгут 19 декабря, в День Святого Николая.

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Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, где и как в Украине готовятся к новогодним гуляниям.

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