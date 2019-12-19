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Аномальная погода в Украине побила еще три температурных рекорда

четверг, 19 декабря 2019, 19:52
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В среду, 19 декабря, и в ночь на праздник святого Николая в Киеве были зафиксированы сразу три максимальные значения температуры воздуха за все время наблюдений за погодой.

Об этом сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Как сказано в сообщении, 18 декабря после полудня столбик термометра поднялся до + 15,2°С, что на 3,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. "Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений", - подчеркнули наблюдатели.

Вторым рекордом стало максимальное значение среднесуточной температуры 18 декабря, которая достигла + 8,2°С, что на 2,4°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшийся с 1937 года. "По климатическим нормам такое значение соответствует температуре 16 октября", - заметили в геофизической обсерватории.

И наконец ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8°С, что на 3,0°С выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 17 декабря, в Киеве был установлен рекорд максимальной температуры воздуха: этот день оказался самым теплым за всю историю погодных наблюдений. После полудня столбик термометра в Киеве поднялся до 10,4 градусов Цельсия выше нуля.

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