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Декабрь в Киеве установил новый температурный рекорд: климатологи назвали цифры

среда, 18 декабря 2019, 17:26
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Во вторник, 17 декабря, в Киеве был установлен рекорд максимальной температуры воздуха: этот день оказался самым теплым за всю историю погодных наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

После полудня столбик термометра в Киеве поднялся до 10,4 градусов Цельсия выше нуля. Как утверждают климатологи, это на 1,7 градус выше чем предыдущее максимальное значение температуры этого дня, которое было зафиксировано более 80 лет назад – в 1937 году.

При этом сотрудники метеостанции также отметили, что с учетом прогнозов Украинского гидрометцентра, в Киеве существует значительная вероятность превышение максимальной и среднесуточной температуры воздуха и на следующий день, в среду, 18 декабря.

Как ранее сообщал "Апостроф", исследователи из Колумбийского университета (США) установили неожиданную причину смертоносной жары, которая установилась в некоторых регионах планеты в последние годы.

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