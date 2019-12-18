Декабрь в Киеве установил новый температурный рекорд: климатологи назвали цифры

Во вторник, 17 декабря, в Киеве был установлен рекорд максимальной температуры воздуха: этот день оказался самым теплым за всю историю погодных наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

После полудня столбик термометра в Киеве поднялся до 10,4 градусов Цельсия выше нуля. Как утверждают климатологи, это на 1,7 градус выше чем предыдущее максимальное значение температуры этого дня, которое было зафиксировано более 80 лет назад – в 1937 году.

При этом сотрудники метеостанции также отметили, что с учетом прогнозов Украинского гидрометцентра, в Киеве существует значительная вероятность превышение максимальной и среднесуточной температуры воздуха и на следующий день, в среду, 18 декабря.

Как ранее сообщал "Апостроф", исследователи из Колумбийского университета (США) установили неожиданную причину смертоносной жары, которая установилась в некоторых регионах планеты в последние годы.