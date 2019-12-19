Искали трое суток: в Днепре загадочно погиб молодой парень, фото

В среду, 18 декабря, в Днепре нашли тело 23-летнего Ильи Докучаева, которого около трех дней считали пропавшим без вести.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Причина смерти пока неизвестна - ее озвучат специалисты судебно-медицинского бюро после проведения экспертизы.

Парень пропал 16 декабря. С самого утра родители пытались выйти с ним на связь, но мобильный телефон был отключен. С тех пор его никто не видел. Ни друзья, ни знакомые не могли дать информацию о том, куда он исчез. Единственное, что удалось узнать - то, что вечером в тот же день его заметили в центре города.

Спустя три дня от начала поисков парня нашли. Он мертв. Официальной информации касательно того, где и при каких обстоятельствах обнаружили тело - нет. Но, по неподтвержденным данным, признаков состава преступления нет.

Фото: Информатор

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на воскресенье, 15 декабря, на Бориспольской трассе под Киевомавтомобиль разорвал на части пешехода.