Появилась меткая фотожаба о "героях" столкновений под Радой из-за рынка земли

Меткой фотожабой высмеяли украинцы агрессивных митингующих под Верховной Радой, спровоцировавших беспорядки.

Фотожабу разместил на своей странице в Facebook Влад Антонов.

На фотоколлаже на фоне живописных полотен, которые изображают крестьянский труд, вставили фото агрессивных молодых людей, которые били оппонентов ногами и нападали на стражей порядка.

"Косарь, молотар, землемер и скирдар", - саркастически подписали фотоколлаж.

Напомним, что 17 и 18 декабря в Верховной Радой проходил митинг против принятия закона о рынке земли. Если народные избранники примут законопроект, то сельскохозяйственные угодья можно будет продавать. Митинг быстро превратился в потасовку и столкновения. По словам очевидцев, массовые беспорядки спровоцировали агрессивно настроенные молодые люди спортивного телосложения.

Как ранее сообщал "Апостроф", схватки под Верховной Радой, которые состоялись 17 декабря из-за рассмотрение законопроекта о рынке земли, стали поводом для многих фотожаб: в сети появилась информация об одном из их героев.