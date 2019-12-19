Появились страшные данные о потерях украинских военных на Донбассе за год

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, боевые потери украинской армии на Донбассе с начала 2019 года составили 97 погибших военных.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на BBC News Украина.

В ответ на запрос издания в Генштабе ВСУ сообщили о потерях по состоянию на 17 декабря этого года. как сказано в документе, безвозвратные потери составили 97 человек, другие погибшие (умершие) - 77 человек, санитарные потери (раненные) - 499 человек, получили повреждения - 78 человек.

Среди военных, которые погибли в 2019 году на Донбассе - командир 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев, который подорвался на мине на передовой, а также волонтер и пулеметчица батальона "Донбасс-Украина" Яна Красная.

Чаще всего украинские бойцы погибают от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

Как сообщал "Апостроф", 21-летний боец ВСУ Сергей Михальчук, который погиб во время вражеского обстрела на Донбассе, похоронен на Аллее Славы в Харькове.